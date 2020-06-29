Відсьогодні відновили роботу чотири пропускні пункти на українсько-угорському кордоні. Йдеться про КП "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" та "Дзвінкове - Лонья".

Про це повідомила Державна прикордонна служби України. При цьому у відомстві зазначили, що правила перетину кордону не зміняться: громадяни Угорщини можуть без обмежень потрапити в країну.

А українці зможуть в'їхати до Угорщини лише транзитом або ж на одну добу та не далі ніж на 30 кілометрів. У такому разі, наших співвітчизників не відправлятимуть на карантин.