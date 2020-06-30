В Днепре из общежития экстренно эвакуировали студентов: что случилось [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии вуза на улице Севастопольской Соборного района города Днепр. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на пятом этаже 5-этажного здания.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух, ориентировочно, 110 студентов, которые жили в общежитии.
Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади 18 кв.м. Пожар локализован в 3:19 и ликвидирован в 3:28. Причина пожара устанавливается.
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