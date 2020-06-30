Разыскивал Интерпол: в Польше на границе задержали украинца [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, стало известно, что пограничники в Польше задержали в пункте пропуска "Медика" украинца, разыскиваемого в 190 странах мира. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине. Об этом сообщает издание Nowiny24.
Украинца разыскивал Интерпол за "красной карточкой". Его задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.
Как сообщается, в этом году на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по "красной карточке" Интерпола.
Ранее мы писали, что в Виннице мужчина застрелил товарища.
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