Во вторник, 30 июня, стало известно, что пограничники в Польше задержали в пункте пропуска "Медика" украинца, разыскиваемого в 190 странах мира. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине. Об этом сообщает издание Nowiny24.

Украинца разыскивал Интерпол за "красной карточкой". Его задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

Как сообщается, в этом году на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по "красной карточке" Интерпола.

Ранее мы писали, что в Виннице мужчина застрелил товарища.