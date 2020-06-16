На границе Китая и Индии в Гималаях произошли вооруженные столкновения, погибли как минимум трое индийских военнослужащих, сообщает AFP.

"Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку",- говорится в заявлении представителя вооруженных сил Индии.

Китай подтвердил инцидент и обвинил в нападении Индию. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что индийские войска "дважды пересекли границу, провоцируя и нападая на китайский персонал, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными силами обеих сторон".

О своих раненых или погибших Пекин не сообщает. По неофициальной информации, между военными соседних держав произошла не перестрелка, а рукопашная схватка. В регион спешно вводятся дополнительные военные силы с обеих сторон.

Отношения между Китаем и Индией из-за пограничного спора в Гималаях обострились в мае. Нерешенность вопроса о границе между бывшей Британской Индией и Тибетом, протяженностью 3500 километров, трижды выливалась в крупные военные конфликты - в 1962, 1967 и 1986-1987 годах. С обеих сторон погибло более 2 тысяч человек. В 1993 и 1996 годах Пекин и Дели подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Ранее сообщалось, что Гималаям грозит глобальная катастрофа из-за изменения климата.