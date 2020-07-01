Ученые из Обурнского университета в США и Университета Вила Велья в Бразилии провели исследование, в ходе которого доказали, что кефир способен понижать кровяное давление, передает newsyou.info.

В предыдущих исследованиях удалось доказать, что нарушение микробиоты кишечника может спровоцировать гипертонию. При этом содержащиеся в кефире полезные пробиотики, способны снизить давление. Это говорит о том, что данный молочнокислый напиток обеспечивает между ЖКТ и нервной системой нормальную связь, что помогает бороться с гипертонией.

Выводы ученых были доказаны экспериментальным путем. Специалисты разделили крыс на три группы. Особи из первой страдали от повышенного давления и получали на протяжении 9 недель кефир. У животных из второй группы тоже была гипертония, однако им напиток не давали. В третью контрольную группу вошли здоровые особи. Они кефир тоже не получали.

К концу эксперимента у особей из первой группы стабилизировалось давление и восстановилась барьерная функция кишечника, не позволяющая проникать в кровь патогенам. Помимо этого кефир нормализовал баланс между 4 полезными бактериями в кишечнике и специфическим ферментом в мозге, который регулирует работу нервной системы, что способствовало снижению давления.

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