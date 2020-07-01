"В ошейнике и грубой коже": MARUV удивила экстравагантным образом [ Редактировать ]
Украинская певица MARUV поразила сеть очень вызывающим, откровенным образом. На снимках звезда запечатлена в прозрачном комбинезоне, поверх которого - грубая кожа. Снимками MARUV поделилась на своей странице в Instagram.
Пикантности образу певица придала при помощи комплекта из грубой кожи, с остроконечным бюстгальтером и баской и прозрачной черной ткани, которая частично прикрывала ее лицо.
Фанаты певицы "засыпали" ее восторженными комментариями.
Богиняяяяя🔥😍😍🔥, 🔥 Пушкаааааааа💥
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