Украинская певица MARUV поразила сеть очень вызывающим, откровенным образом. На снимках звезда запечатлена в прозрачном комбинезоне, поверх которого - грубая кожа. Снимками MARUV поделилась на своей странице в Instagram.

Пикантности образу певица придала при помощи комплекта из грубой кожи, с остроконечным бюстгальтером и баской и прозрачной черной ткани, которая частично прикрывала ее лицо.

Фанаты певицы "засыпали" ее восторженными комментариями.

Богиняяяяя🔥😍😍🔥, 🔥 Пушкаааааааа💥

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Могилевская кардинально сменила имидж.

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