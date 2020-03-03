Украинская певица MARUV в очередной раз поразила новым эпатажным снимком. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, в кадре Анна Корсун позирует в абсолютно розовом образе. Подписчики охарактеризовали его "кукольным".

На снимке певица надувает жвачку, сидя на стуле.

Таким образом, певица продолжила анонсировать свой новый проект Shlakoblochina, который позиционируется как Альтер Эго MARUV, и выпуск блога под названием "Новая сила киски".

"Shlakoblochina is coming. Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта", - подписала фото MARUV.

Подписчики активно комментируют фото звезды:

"Прям Марувианская Барби герл"; "Это я называю подарок к праздничку"; "Уже чувствую как у всех подгорит"; "Бритни Спирс на минималках"; "Шлакоблочина. реально?"; "Ukrainian barbie"; "Волосы цвета жвачки!"; "Maruv, какая же вы крутая!"; "Это будет просто разрыв всего".

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.

Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.

В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.