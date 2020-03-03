Из дерзкой брюнетки в "барби": MARUV шокировала сменой образа [ Редактировать ]
Украинская певица MARUV в очередной раз поразила новым эпатажным снимком. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Так, в кадре Анна Корсун позирует в абсолютно розовом образе. Подписчики охарактеризовали его "кукольным".
На снимке певица надувает жвачку, сидя на стуле.
Таким образом, певица продолжила анонсировать свой новый проект Shlakoblochina, который позиционируется как Альтер Эго MARUV, и выпуск блога под названием "Новая сила киски".
"Shlakoblochina is coming. Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта", - подписала фото MARUV.
Подписчики активно комментируют фото звезды:
"Прям Марувианская Барби герл"; "Это я называю подарок к праздничку"; "Уже чувствую как у всех подгорит"; "Бритни Спирс на минималках"; "Шлакоблочина. реально?"; "Ukrainian barbie"; "Волосы цвета жвачки!"; "Maruv, какая же вы крутая!"; "Это будет просто разрыв всего".
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.
В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.
по теме
46-летняя Руслана показала "стальной" пресс
46-летняя украинская певица Руслана Лыжичко показала плоский живот
Раскатала шары: Alyona Alyona шокировала снимками на бильярдном столе
Украинская рэп-певица Аlyona Аlyona в очередной раз поразила жителей страны своими формами
Прыгнула с высоты: Monatik показал новое видео о любви
В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому
"Евровидение-2020": Россию представит украинец
Стало известно, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020"
Могилевская изменилась до неузнаваемости (фото)
Известная украинская артистка Наталья Могилевская изменила привычный образ