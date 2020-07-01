Дело Порошенко: суд отложили [ Редактировать ]
Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, передает "РБК-Украина".
В заседании суда объявлен перерыв до 11:00 8 июля.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с вызовом дополнительных свидетелей.
Напомним, Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко отдать незаконный приказ, назначив заместителем главы СВР Сергея Семочко.
Ранее Порошенко рассказал, сколько против него завели уголовных дел.
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