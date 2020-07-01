Разгрузочные дни (при отсутствии противопоказаний) - один из быстрых способов привести фигуру в порядок. Сидеть на строгих диетах и резко ограничивать себя в калориях эксперты не рекомендуют, но разгрузочные дни пойдут только на пользу, говорит диетолог Людмила Бабич.

Специалист утверждает, что устраивать однодневные разгрузки можно практически на любых овощах и фруктах, а также кашах, но лучше все же выбирать сезонные продукты, так как они наиболее богаты витаминами и микроэлементами.

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"Самой популярной является "разгрузка" на кефире. Это и правда довольно полезно для очистки организма и для стимуляции работы желудочно-кишечного тракта. Но проводить такую разгрузку можно только в течение дня, а не неделями, как рекомендуют некоторые "знатоки". Недельная диета на кефире только усугубит ситуацию и замедлит метаболизм, - вы действительно сбросите несколько килограммов, но как только диета закончится, они начнут возвращаться. К тому же длительное голодание вредно для здоровья и иммунитета, ведь вы лишаете организм целого спектра питательных веществ и витаминов. Потому для поддержания фигуры в норме я рекомендую раз в неделю-две устраивать "кефирный день", - отмечает врач.

Также, по словам специалиста, одним из лучших вариантов разгрузочных дней в любое время года является "яблочный". В этом фрукте содержатся все основные витамины и микроэлементы, а также клетчатка. Они обеспечивают сытость и в тоже время легкость, а особые соединения способствуют быстрому расщеплению жиров и улучшению пищеварения (особенно, зеленые сорта яблок).

"Есть множество вариантов разгрузочного дня на яблоках. Самый простой - купить 1,5-2 кг яблок и есть каждый раз, когда возникнет желание – можно как в сыром, так и в запеченном виде. Но лично мне больше нравится следующий: на завтрак натираем 2 яблока, добавляем 1 чайную ложку меда. Плюс чашка зеленого чая.

На второй завтрак, обед, полдник съедается по парочке. В течение дня пить минеральную воду без газа и слабый зеленый чай, можно с лимоном. На ужин - одно запеченное яблочко, посыпанное корицей", - рассказала специалист.

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