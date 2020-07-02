С четверга, 2 июля, в Украине разрешена работа кинотеатров. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что кинотеатры могут работать с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

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К слову, на сайтах кинотеатров также опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров. Однако, потом дату открытия кинотеатров отложили.

Также мы писали о том, какие страны открыли границы для Украины.