В Украине открылись кинотеатры [ Редактировать ]
С четверга, 2 июля, в Украине разрешена работа кинотеатров. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что кинотеатры могут работать с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.
К слову, на сайтах кинотеатров также опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.
Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров. Однако, потом дату открытия кинотеатров отложили.
Также мы писали о том, какие страны открыли границы для Украины.
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