Польша отменила обязательный карантин для украинцев [ Редактировать ]
Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.
Об этом сообщает "Польское радио".
Польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.
На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медике (с украинской стороны - Шегини).
Ранее сообщалось, какие страны открыли границы для Украины.
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