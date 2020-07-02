Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медике (с украинской стороны - Шегини).

Ранее сообщалось, какие страны открыли границы для Украины.

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