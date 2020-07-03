В Волынской области ужесточили карантин [ Редактировать ]
С 3 июля в Волынской области усилили карантинные меры в местах массового отдыха людей из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.
В частности, в Шацком районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.
Представление об усилении карантина подала главный государственный санврач области Наталия Янко. Сейчас область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19.
В области также дополнительно проведут проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.
Ранее сообщалось, что на Буковине ослабляют карантин.
Также мы писали о том, что Польша вернула карантин для украинцев.
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