Зеленский назначил 37 судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский указом от 2 июля 2020 № 265/2020 поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении 37 судей на должности в местных общих судах.
Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.
Зеленский назначил на должности:
судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;
судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;
судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;
судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;
судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силич Юлию Леонидовну;
судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;
судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;
судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцки Людмилу Николаевну;
судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;
судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;
судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;
судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;
судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяну Михайловну;
судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;
судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;
судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;
судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;
судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;
судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;
судьи Ростовского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;
судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяну Михайловну;
судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;
судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;
судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;
судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;
судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;
судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;
судьи Каменского районного суда Черкасской области Николенко Оксану Евгеньевну;
судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;
судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Московченко Татьяну Васильевну;
судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюх Андрея Алексеевича;
судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романову Елену Геннадиевну;
судьи Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконь Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;
судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;
судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;
судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил глав РГА в трех областях.
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