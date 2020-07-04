Использованные защитные маски и перчатки в домашних условиях достаточно подержать 72 часа в полиэтиленовом пакете, после чего их можно будет только просто выбросить в мусорный контейнер.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил во время совместного онлайн-брифинге с министром здравоохранения Максимом Степановым. Об этом сообщает "Укринформ"

По словам Абрамовского, большинство европейских стран разработали рекомендации по обращению с такими отходами.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно просты в исполнении рекомендации.

Мы изучили европейский опыт и приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а разработать рекомендации по утилизации использованных перчаток и масок в домохозяйствах. В частности, мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов

Если же маска и перчатки от инфицированного человека, который находится дома на самоизоляции, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще 2 пакета и плотно завязать.

Держать также 72 часа, а после этого их можно выбросить в общий контейнер для муниципальных отходов.

Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованы маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет и в любом месте выдержать не менее 72 часов

Также он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для сохранения окружающей среды рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.

Напомним, ранее ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок.

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