ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения вновь изменила рекомендации по использованию защитных масок. На этот раз эксперты рекомендовали носить маски не только заразившимся, но и здоровым людям.
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что защитные маски должны носить только люди, зараженные коронавирусом. Это объяснялось тем, что если носитель вируса находится в маске, то риск заражения минимальный.
Сейчас же информация изменилась. В ВОЗ заявили, что если носитель вируса находится в маске, а здоровый человек - без маски, то вероятность передачи инфекции составляет 70%. Если же и здоровый человек находится в защитной маске, то вероятность заражения составляет всего 5%.
Таким образом, представители ВОЗ призывают носить защитные маски даже здоровых людей. Особенно эти рекомендации касаются общественного транспорта и магазинов.
Ранее мы писали о том, из чего лучше шить самодельные маски. Также читайте, какой способ дезинфекции масок самый эффективный.
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