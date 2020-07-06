Кому категорически нельзя есть красное мясо [ Редактировать ]
При переработке организмом пожилых людей красного мяса вырабатывается яд, выяснили американские учёные. Поэтому данный продукт несет смертельную опасность для пенсионеров, передает newsyou.info.
В кишечнике у пожилых людей выделяется большое количество бактерий, участвующих в переваривании красного мяса. В итоге в ЖКТ пенсионеров появляются вещества, повреждающие стенки артерий. Это увеличивает риск развития атеросклероза, сердечных болезней и преждевременной смерти. При употреблении свиного или говяжьего стейка кишечные бактерии расщепляют мясо на аминокислоты и другие вещества.
При этом в печени пожилых концентрируется чрезмерное количество триметиламина (TMAO). Во время исследований выяснилось, что это вещество пагубно воздействует на кровеносные сосуды человека. В результате увеличивается вероятность неправильной работы мозга, ухудшения памяти и мышления.
Любители красного мяса пожилого возраста подвержены большему риску инфаркта и инсульта, нежели вегетарианцы. Кроме сосудистых нарушений повышается вероятность снижения умственных способностей. Поэтому в преклонном возрасте разумнее отказаться или сократить употребление свиного и говяжьего стейка. При проблемах со здоровьем необходимо обратиться за помощью к врачу.
Ранее мы писали, что нельзя есть на голодный желудок.
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