При переработке организмом пожилых людей красного мяса вырабатывается яд, выяснили американские учёные. Поэтому данный продукт несет смертельную опасность для пенсионеров, передает newsyou.info.

В кишечнике у пожилых людей выделяется большое количество бактерий, участвующих в переваривании красного мяса. В итоге в ЖКТ пенсионеров появляются вещества, повреждающие стенки артерий. Это увеличивает риск развития атеросклероза, сердечных болезней и преждевременной смерти. При употреблении свиного или говяжьего стейка кишечные бактерии расщепляют мясо на аминокислоты и другие вещества.

При этом в печени пожилых концентрируется чрезмерное количество триметиламина (TMAO). Во время исследований выяснилось, что это вещество пагубно воздействует на кровеносные сосуды человека. В результате увеличивается вероятность неправильной работы мозга, ухудшения памяти и мышления.

Любители красного мяса пожилого возраста подвержены большему риску инфаркта и инсульта, нежели вегетарианцы. Кроме сосудистых нарушений повышается вероятность снижения умственных способностей. Поэтому в преклонном возрасте разумнее отказаться или сократить употребление свиного и говяжьего стейка. При проблемах со здоровьем необходимо обратиться за помощью к врачу.

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