Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на горе Рашмор (хорошо известной и за пределами США благодаря барельефам четырех американских президентов) заявил: "Наша нация стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, лишению славы наших героев, стиранию наших ценностей и зомбированию наших детей".

Высказыванию Трампа, четкому и исчерпывающему, можно только поаплодировать. Украинский народ в течение последних лет стал жертвой такого зомбирования и стирания ценностей. И шаг за шагом прошел путь от искусных провокаций, подогреваемых заокеанскими кукловодами, до полного нигилизма, гражданского недовольства и противостояния, вплоть до раскола страны, превратившегося, к сожалению, в ее распад.

Нынешнее руководство Украины, так же как и предыдущее, не готово хранить нашу историю, чтить героизм и подвиги отцов и дедов, отдавать дань уважения их заслугам, их самоотверженному труду, благодаря которому после победы в Великой Отечественной войне буквально из руин была создана богатая и сильная страна (стоит отметить, что остатки ее наследия до сих пор являются основой, фундаментом украинской экономики).

Вместо этого власть открыто поддерживает, защищает и покрывает национал-радикалов, которые целенаправленно занимаются стиранием укоренившихся, общепризнанных ценностей: уничтожают памятники, преследуют инакомыслящих за символы реального, а не мнимого героизма, за символы отваги нашего народа, зачастую имеющие многовековую историю; зомбирует подрастающее поколение высосанными из пальца подвигами.

Уничтожение, запрет и переписывание нашей истории проходит под флагом "цивилизационного выбора". И такой искусственно навязанный ложный выбор действительно существует. Основанный на сносе памятников и уничтожении исторической памяти, он не имеет ничего общего ни с цивилизацией, ни с культурой, ни с историей. А его адепты не способны, да и не желают действовать в соответствии с действующим законодательством. Они хотят одного - свободно и безнаказанно совершать насилие и творить зло. Тот щедро проплаченный "цивилизационный выбор", о котором говорят прозападные "активисты", зачастую заканчивается отказом от цивилизованности вообще.

В своем стремлении защитить историю американского народа, его ценности Президент Трамп не одинок. Сохранение и защита исторической памяти сегодня становится одной из основных задач, которую осознали и начали реализовывать ответственные лидеры государств. Начало этому было положено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 19 июня 2020 года опубликовал программную статью о 75-летии Великой Победы, получившую широчайший международный резонанс и, безусловно, ставшую ориентиром для мыслящих людей.

Сохранение и защита исторической памяти должны стать приоритетом и для Украины. Причем не только для украинского общества, которое, несмотря ни на что, помнит свою историю, но и для украинской власти в первую очередь.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 9 мая 2020 года объявила о создании Общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти".

Уверен, что объективная оценка нашей истории и защита ее от спекуляций и фактического уничтожения - необходимый фактор сохранения гражданского мира, единства и торжества законности в Украине.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"