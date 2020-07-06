В округе Хиллсборо американского штата Флорида человек был инфицирован редкой амебой, которая способна поражать мозг человека и нервную систему и в конце концов вызвать смерть. Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что, как правило, инфицированные имеют следующие симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, сильные головные боли. В мозгу амеба быстро размножается, впоследствии вызывает кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит. Большинство больных умирает в течение недели.

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Также известно, что одноклеточная амеба Naegleria fowleri обычно живет в теплой воде, а в организм человека попадает через нос. От человека к человеку она не передается. Именно поэтому Служба здравоохранения Флориды призвала жителей округа Хиллсборо избегать контактов носа с водой из кранов и других источников.

Примечательно, что заражение такой амебой чаще всего регистрируют в южных штатах США, но бывали случаи на других континентах, в том числе и в Европе. Всего с 1962 года во Флориде зарегистрировали 37 случаев заражения.

Чаще инфицирование происходит в теплые летние месяцы в разных водоемах - озера, реки, пруды и канал. За период с 2009 по 2018 год в стране зафиксировали лишь 34 инфицированных этой амебой, 30 из которых заразились через воду из водоемов, а еще четверо - через контакт с загрязненной водопроводной водой.

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