В Естонії завершилась перша "полунична війна" [ Редактировать ]
Кінець "полуничній війні" в Естонії. Тамтешній уряд скасував своє попереднє рішення і дозволив в'їзд сезонним робітникам. Вимагали цього фермери. Адже не було кому збирати врожай.
Деякі навіть пускали на поля місцевих і дозволяли їм самим рвати ягоди по євро за кілограм. Проти закордонних працівників - виступали праві політичні партії. На їхню думку, робочі місця варто було б залишити для естонців. Бо через коронавірус до кінця року безробіття в країні збільшиться втричі.
Маргус Клаїс, фермер:
Ситуація критична, вже надто пізно. Наша праця пропадає марно, 70 відсотків урожаю - не зібрано. Полуниця вже достигла, уся червона, не знаю, що з нею робити.
Кайя Каллас, депутат від опозиційної "Партії реформ":
Наші політичні опоненти демонструють нетерпимість щодо людей з інших країн. Адже крім сезонних працівників, - більше нікого не пускають. Наприклад - іноземним студентам в'їзд заборонено.
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