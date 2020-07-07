Кінець "полуничній війні" в Естонії. Тамтешній уряд скасував своє попереднє рішення і дозволив в'їзд сезонним робітникам. Вимагали цього фермери. Адже не було кому збирати врожай.

Деякі навіть пускали на поля місцевих і дозволяли їм самим рвати ягоди по євро за кілограм. Проти закордонних працівників - виступали праві політичні партії. На їхню думку, робочі місця варто було б залишити для естонців. Бо через коронавірус до кінця року безробіття в країні збільшиться втричі.

Маргус Клаїс, фермер:

Ситуація критична, вже надто пізно. Наша праця пропадає марно, 70 відсотків урожаю - не зібрано. Полуниця вже достигла, уся червона, не знаю, що з нею робити.

Кайя Каллас, депутат від опозиційної "Партії реформ":