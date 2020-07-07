Известная украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) снялась в эротической фотосессии для глянцевого журнала XXL. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

На одном из фото она предстала полностью обнаженной, продемонстрировав идеальные формы и пресс.

"Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь - сделаешь. Ведь желание и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло - следуй за ним", - написала Tayanna.

Фанаты звезды осыпали певицу комплиментами. "Очень красиво", "Горячая штучка", "Красотка", - комментируют снимки поклонники. В то же время, некоторые подписчики считают, что фото получились слишком откровенными.





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