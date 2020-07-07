Прикрылась одним цветком: Tayanna снялась в "горячей" фотосессии [ Редактировать ]
Известная украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) снялась в эротической фотосессии для глянцевого журнала XXL. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.
На одном из фото она предстала полностью обнаженной, продемонстрировав идеальные формы и пресс.
Поспішати нікуди. Все, що відбувається швидко, живе недовго. Якщо дійсно чогось хочеш — зробиш. Адже, бажання і є життя. Дай бажанню пожити всередині тебе, простеж за ним і якщо не зникло – слідуй за ним. ⠀ DIGITAL COVER SUMMER 2020 TAYANNA XXL UKRAINE ⠀ Producer of shooting: @qqqv Photo: @karginaki Art director: @helengadjilova Style: @aniahoncharova, @daria_shynder Make-up artist: @natastrilchuk Hair artist: @qqqv ⠀ Look: @theicon ⠀ Management: @secretservice_ea Magazine: @xxl_ukraine ⠀ #TAYANNA #ЖіночаСила ⠀ #XXL_Ukraine #SecretServiceEA #BADOEV2020
Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)
"Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь - сделаешь. Ведь желание и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло - следуй за ним", - написала Tayanna.
Фанаты звезды осыпали певицу комплиментами. "Очень красиво", "Горячая штучка", "Красотка", - комментируют снимки поклонники. В то же время, некоторые подписчики считают, что фото получились слишком откровенными.
Ранее мы писали о том, что голая Мадонна восхитила поклонников "жарким" фото.
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