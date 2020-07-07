Мировые новости сосредоточили внимание на последствиях от COVID-19 для уязвимых групп населения. А именно - людей, которые страдают астмой. Как следствие, пациенты с астмой могут стать бдительными в отношении личной гигиены и социального дистанцирования. Об этом заявили исследователи из Ратгерского университета штата Нью-Джерси в статье для Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Данные исследователей также свидетельствуют о том, что пандемия усиливает приверженность лечению астмы.

Таким образом, пандемия может парадоксальным образом улучшить некоторые клинические результаты лечения астмы из-за улучшения триггерного лечения и соблюдения режима приема лекарств.

По данным ученых, люди с астмой, даже те, у кого нарушена функция легких, похоже, не страдают от SARS-CoV-2 сильнее, чем люди без астмы.

Ученые пока не могут полностью объяснить, почему так происходит, так как пока есть лишь ограниченные данные об этом факте.

Причиной может быть даже то, что астматики стали очень бдительными с личной гигиеной и соцдистанцированием при пандемии, а также то, что они обычно моложе, чем пациенты с другими хроническими заболеваниями.

Медики отмечают, что астма связана с гораздо меньшим количеством других патологических состояний, чем хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

Но стоит отметить, что ингаляционные кортикостероиды против приступов астмы "могут снизить способность вируса к заражению" и снижать иммунитет, ухудшая воспалительный ответ.

Также, исследователи из Ратгерского университета отметили, что для того, чтобы дать всему логичный ответ - нужно проводить дополнительные исследования, после которых можно будет сделать выводы, почему так происходит.

Важным остается то, что в основной группе риска COVID-19 по-прежнему пожилые и/или с ССЗ, ХОБЛ, гипертоники, люди с диабетом и ожирением.

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