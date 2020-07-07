Астронавты "поймали" яркую комету на орбите Земли: фото [ Редактировать ]
Источник: Cnet
Астронавты на Международной космической станции смогли запечатлеть фотографию яркой кометы C/2020 F3 NEOWISE по мере ее приближения к Земле.
Фото кометы Neowise с борта МКС
Астронавт NASA Боб Бенкен и космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер поделились снимками кометы, которые были видны с борта МКС, сообщает CNET.
Last night's fireworks, for real. Because Science. #NEOWISE #comet pic.twitter.com/IKcJ1wLFAl— Bob Behnken (@AstroBehnken) July 5, 2020
Комета Neowise в начале июля обогнула Солнце и сейчас стремительно покидает Солнечную систему. Она является главным кандидатом на ярчайшую комету за последние 23 года. В 1997 году "великой кометой", т.е. видимой невооруженным глазом, была Хейла-Боппа.
Астрономы отмечают, что Neowise сейчас можно наблюдать невооруженным глазом ближе к восходу Солнца до 11 июля. А с 15 по 25 июля комета приблизится на максимальное расстояние к Земле, после чего неизбежно исчезнет из поля зрения в августе.
Следующий визит Neowise в Солнечную систему и сближение с Землей и Солнцем произойдет в 8786 году.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, как комета SWAN приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Также недавно NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.
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