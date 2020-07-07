Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое видео, которое повергло фанатов в приятный шок.

Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

В ролике артистка позирует в купальнике. В кадр иногда попадал живот певицы, и многие поклонники нашли его заметно "округлившимся".

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