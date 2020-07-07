"Животик круглый": Лободу заподозрили в беременности [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое видео, которое повергло фанатов в приятный шок.
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
В ролике артистка позирует в купальнике. В кадр иногда попадал живот певицы, и многие поклонники нашли его заметно "округлившимся".
Ребята!!!!! За месяц нашу первую бьюти маску примеряло 461 млн человек!!!!! 🔥🔥🔥 Это просто невероятно !!!! И конечно, мы хотим вас радовать ещё и ещё !! И сегодня я спешу с вами поделиться новой маской. Эффектной , Яркой , звёздной !!!😬 Девочки, она реагирует на свет, и переливается . В ней отключаются веснушки))) кайфуйте и будьте самыми красивыми ❤️ спасибо Gu @retouch_bg 😘
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Также читайте, как Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
по теме
"Какие милые": Лобода подогрела слухи о новом романе
Так, Светлана опубликовала ролик, на котором обнимается с мужчиной
"Наркотики тебя убили": Бритни Спирс напугала фанатов
Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое видео
Каменских поразила поклонников эффектным фото
Известная артистка опубликовала новый снимок
Каменских показала аппетитные формы (фото)
На снимке Настя позирует, плавая в бассейне
Кайли Дженнер оголила грудь (фото)
Кайли Дженнер показала "жаркий" снимок, на которых изображена практически обнаженной