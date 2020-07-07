Судья "Танцев со звездами" возглавила Киевское хореографическое училище [ Редактировать ]
Прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко Екатерина Кухар назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства культуры и информполитики.
Напомним, народная артистка Украины Екатерина Кухар получила широкую известность, как судья телепроекта "Танцы со звездами". Сегодня новую руководительницу представила коллективу заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк:
Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!
На посту руководителя Киевского государственного хореографического училища Екатерина Кухар будет решать следующие задачи:
- повышение квалификации педагогов;
- разработка современных учебных планов;
- получения заведением III-IV уровня аккредитации;
- разработка "Украинской методики классического танца".
Ранее сообщалось, что топ-менеджер группы 1+1 медиа Александр Ткаченко назначен министром культуры Украины.
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