Прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко Екатерина Кухар назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства культуры и информполитики.

Напомним, народная артистка Украины Екатерина Кухар получила широкую известность, как судья телепроекта "Танцы со звездами". Сегодня новую руководительницу представила коллективу заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк:

Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!

На посту руководителя Киевского государственного хореографического училища Екатерина Кухар будет решать следующие задачи:

повышение квалификации педагогов;

разработка современных учебных планов;

получения заведением III-IV уровня аккредитации;

разработка "Украинской методики классического танца".

Ранее сообщалось, что топ-менеджер группы 1+1 медиа Александр Ткаченко назначен министром культуры Украины.