Японская компания Donut Robotics разработала "умную" защитную маску C-mask. Она умеет записывать речь, переводить ее и преобразовывать в текст на девяти языках с помощью Bluetooth.

Об этом сообщает internetua.com.

C-mask осуществляет перевод на японский, английский, китайский, французский, корейский, тайский, испанский, вьетнамский и индонезийский языки.

Также устройство может совершать звонки и усиливать голос пользователя в динамиках. В дальнейшем планируется оснастить маски функциями AR и VR.

Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь.

Ранее сообщалось, что в Xiaomi создали невидимую маску от коронавируса.