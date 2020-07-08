Японцы изобрели "умную" защитную маску (видео) [ Редактировать ]
Японская компания Donut Robotics разработала "умную" защитную маску C-mask. Она умеет записывать речь, переводить ее и преобразовывать в текст на девяти языках с помощью Bluetooth.
Об этом сообщает internetua.com.
C-mask осуществляет перевод на японский, английский, китайский, французский, корейский, тайский, испанский, вьетнамский и индонезийский языки.
Также устройство может совершать звонки и усиливать голос пользователя в динамиках. В дальнейшем планируется оснастить маски функциями AR и VR.
Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь.
Ранее сообщалось, что в Xiaomi создали невидимую маску от коронавируса.
по теме
Извлекает золото из мусора: ученые создали уникальное вещество
В Южной Корее ученые создали вещество, извлекающее золото из электронного мусора
В Японии создали "соцсеть, о которой мечтали все"
Японцы создали положительную социальную сеть Under World
Путешествие в будущее: создана математическая формула машины времени
Группа физиков смогла составить математическую формулу того, что мы привыкли называть машиной времени
Космический туризм: кабину корабля впервые покажут публике
Кабину корабля для космических туристов SpaceShipTwo впервые покажут публике через YouTube
Наводнение в Японии: число жертв резко возросло
Поисково-спасательная операция продолжается