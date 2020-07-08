Слова авторів законопроєкту №3131 про те, що 30% сільськогосподарської землі в Україні знаходиться в тіні – не відповідають дійсності. А ініціатива про запровадження поставленого податку з кожного гектара ріллі спрямована на те, щоб змусити селян під час старту ринку землі продавали свої паї за максимально низькою ціною.

Таку думку висловив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України 2018-2019 років Максим Мартинюк на своїй сторінці у Фейсбук.

"Слова про детінізацію агровиробництва, про збільшення доходів місцевих громад, та інші красиві аргументи на користь ініціативи із поставленим податком з гектара, - лише гарна обгортка. Це спроба прикрасити комбінацію, при якій людей примушуватимуть максимально дешево продати свої паї", - наголошує екскерівник мінагрополітики.

За його словами, вперше теза про те, що 30% сільгоспземель в Україні обробляється в тіні, була озвучена на Раді реформ ще 2017-го. І ця теза використовувалась як ілюстрація начебто неефективної фіскальної політики в секторі сільського господарства.

"На той момент ми ще не провели загальнонаціональну нормативну оцінку земель. Тому пропонувались такі абсолютні і абсурдні речі – нехай всі, навіть якщо це бабуся з поліського села, чий пай вже давно заріс лісом, власник ділянки "для особистого селянського господарства" або взагалі одноосібник платять податок в 2500 гривень з одного гектара", - розповідає Мартинюк.

За його словами, лобісти великого агробізнесу хотіли поширити поставлений податок з гектара навіть на присадибні городи в 60 соток. Втім, проведена загальнонаціональна нормативна оцінка земель зняла всі приводи для маніпуляцій. Тому цю ідею навіть під обгорткою "детінізації аграрного виробництва" на деякий час відклали.

При нинішній "моновладі" лобісти великого агробізнесу, додає Мартинюк, пішли іншим шляхом. Під приводом наповнення місцевих бюджетів вони запропонували підняти рівень поставленого податку з гектара в декілька разів, до 6-9 тисяч гривень з паю щорічно. Але втілення такої норми не дасть місцевим бюджетам більше надходжень, а селяни хіба що шукатимуть спосіб продати свої паї.

"Що зробить людина, якщо за свою землю, котра приносить 5 тисяч гривень на рік доходу, треба сплачувати 6-9 тисяч гривень податку щорічно? Вірно, людина намагатиметься продати цю землю. От і вся комбінація, заради якої намагаються ввести безумовний податок", - переконаний Максим Мартинюк.