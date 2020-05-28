Уже на этой неделе в Украине стартует процесс сокращения тюрем. Министерство юстиции огласит список из девяти учреждений, где процесс замораживания начнется в первую очередь. Далее последуют увольнение их персонала и вывоз осужденных в другие места отбывания наказания. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал изданию Mind.

Глава Минюста пояснил, что в Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. Места исполнения наказания в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сказал Малюська.

Государство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%.

"Это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно - через определенные лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", - заявил Денис Малюська.

Он также сообщил, что в течение года ожидаются изменения в законодательство, которое позволит ведомству переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности.

"Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн в месяц). И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", - сказал министр.

Денис Малюська также анонсировал большой инфраструктурный проект, часть которого касается переноса СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов.

"Нынешние СИЗО - это хаос. Немало зданий построено в царские времена, где маленькие окошки, отсутствие вентиляции и тому подобное. В других зданиях большая площадь камер, но условия содержания тоже сложные. На содержание одного человека в СИЗО нормативами предусмотрено 2,5 кв. м. Может, этого было достаточно при содержании один-три месяца, и некоторые там находятся от нескольких до 10 лет", - сказал глава Минюста.

Речь о переносе Лукьяновского СИЗО за пределы Киева пока не идет. На это нужно более пяти лет. Сейчас можно говорить лишь о частичной разгрузке. Потенциальный объект - учреждение исполнения наказаний по Бориспольской трассе, где есть инженерная инфраструктура и можно частично сделать ремонт.

Напомним, в Украине запустили экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины. 8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая - во Львовском СИЗО, 25 мая - в Черниговском.