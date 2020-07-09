Від стихійного полігону - до стихійного лиха. Сміттєзвалище в Білогородці з кожним роком дедалі більше псує життя селянам. Брудна вода, жахливий сморід та небезпека для дітей. Люди скаржаться вже не перший рік, проте - безрезультатно. Репортаж Марії Кагал.

Оксана мешкає неподалік сміттєзвалища. Каже - щороку ситуація стає дедалі гіршою.

Оксана Баірамова, мешканка села Білогородка:

Вечорами ми не можемо дихати, ми не можемо відкрити вікна, наша вода теж змінила свій аромат, того що ми п'ємо воду з криниці. А оці розклади оцього сміттєзвалища, які є, і органічні, і неорганічні - вони всі потрапляють в нашу грунтову воду, воно все стікає до нас.

Ось тут починається сміттєзвалище. До людських хат рукою подати, а відстань до сільської школи - всього 300 метрів, хоча за законом має бути не менше 500.

Загальна площа колись стихійного полігону за підрахунками активістів - вже майже чотири гектари, а глибина подекуди сягає 20 метрів. Люди кажуть, що постійно спостерігають, як комунальний транспорт звозить сюди сміття з усієї Білогородки.

Галина Завадовська, активістка, мешканка села Білогородка:

В день приїжджає порядку від 5 до 10 великих машин, які викидають мусор. Екскаватори сюди приїжджають, вони розчищають площадки, щоб їм зручніше було викидати і власне машини зручно тут викидають собі все сміття.

Місцеві кажуть - скарги пишуть постійно, проте жодного результату - не бачать.

Мирослав Сороченко, активіст, мешканець села Білогородка:

Ми вимагаємо, аби місцева влада дуже оперативно вирішила питання цього полігону, закрила його, знайшла оперативно інший законний полігон, уклала з ним контракт і не було б у нас ситуацій що сміття з однієї частини Білогородки перекидається в іншу, під будинок до інших людей.

Сільського голову Максима Зуєва ми на місці не застали, проте змогли поговорити з ним по телефону.

Ми займаємось вирішенням цього питання, вже на сьогоднішній день є попередні домовленості про збір ТПВ сьогоднішнього, свіжого. Але ще залишиться питання утилізації даного сміттєзвалища, вивіз з нього сміття. - Але ж воно не перший рік там знаходиться. - Не перший, і не останній. Тому що в нас кардинально не вирішується питання утилізації твердих побутових відходів на рівні держави.

За словами експерта з екології - це питання можна вирішити на законодавчому рівні, якщо депутати ухвалять зареєстрований ще у червні закон про управління відходами.

Тетяна Омельяненко, експерт в сфері поводження з відходами:

Там прописані норми таким чином, які дозволять поступово закривати всі несанкціоновані звалища, створювати гарні такі, регіональні полігони, куди будуть вивозитись відходи у відповідності до всіх норм і правил, тому дуже важливо щоб зараз був прийнятий цей закон.

Проте незалежно від ухвалення документа, місцева влада має взяти на себе відповідальність за незаконне звалище і перевезти непотріб на офіційний полігон.