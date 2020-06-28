Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Согласно документу, КПВВ "Еленовка" закрыт с 00:00 28 июня. Остальные КПВВ ("Горловка-Майорское", "Александровка-Марьинка" и "Октябрь-Гнутово") были закрыты в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"По состоянию на утро 28.06.2020 ни одно лицо не прибыла со стороны временно оккупированных территорий. Граждане, прибывающие на КПВВ со стороны контролируемой территории, информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию отказываются от путешествия", - сообщает Госпогранслужба Украины.

Количество заразившихся коронавирусом в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военнослужащий и трое ранены.