Главы поместных церквей признают в Украине единственного Митрополита Киевского (документы) [ Редактировать ]
Предстоятели Поместных Церквей признают Блаженнейшего Онуфрия единственным каноничным Митрополитом Киевским и всея Украины.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, комментируя неправдивые заявления относительно официального титула Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
"Часто оппоненты и враги нашей Церкви спекулируют тем, что, мол, Онуфрий теперь уже потерял титул, уже не Митрополит Киевский и всей Украины, а лишь митрополит "РПЦ в Украине", без титула, и другие подобные глупости пишут. А тем временем церковная жизнь идет в своем ритме. Предстоятели Поместных Церквей пишут письма Блаженнейшему, идет рабочая текущая переписка между Церквями, поздравления, благодарности за поздравления, где называют нашего Предстоятеля - Митрополитом Киевским и всея Украины", - отметил протоиерей Николай Данилевич.
Он опубликовал фотографии фрагментов некоторых из официальных писем на имя Митрополита Онуфрия, полученных от Предстоятелей Поместных Православных Церквей.
"Это все письма 2019 и 2020 года, то есть уже после томоса, после тех пресловутых скандальных "решений" Фанара, когда якобы "Онуфрий все утратил". Такие письма к нашему Блаженнейшему означают, что Главы этих Поместных Церквей не признают других "митрополитов киевских", и, соответственно, и самих тех решений из Стамбула. Я уже не буду здесь вспоминать письма к нашему Блаженнейшему с Афона, из РПЦЗ и других Церквей или церковных структур из-за границы (монастырей, епархий, автономных Церквей), которые не имеют статуса автокефальных, но обращаются к Митрополиту Онуфрию как к "Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины", - подчеркнул спикер УПЦ.
Он призвал верующих Украинской Православной Церкви не поддаваться на провокации оппонентов Церкви и "показывать эти письма тем, кто будет еще что-то говорить на эту тему".
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