В понедельник, 13 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тыс. гривен, которое ранее одобрили народные депутаты.

Об этом говорится в Распоряжении на сайте Верховной Рады.

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В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом, депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время, верхнюю границу для заработных плат чиновников ввели еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский просил народных депутатов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.

13 апреля депутаты приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

Ранее мы писали о том, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат. Также сообщалось, что Кабмин утвердил повышение минимальной зарплаты.