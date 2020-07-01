Кабмин утвердил повышение минимальной зарплаты [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2020 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тысячи гривен.
"Прежде всего повышение минимальной заработной платы - это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшее доходы и повышения минимальной зарплаты - это борьба с бедностью", - отметила министр.
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