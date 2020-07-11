Кровавая расправа в церкви: террористы расстреляли верующих [ Редактировать ]
В ЮАР, 11 июня, вооруженные люди захватили храм Пресвятой Богородицы и находящихся внутри верующих, пять из которых они расстреляли в пригороде Йоханнесбурга, крупнейшего мегаполиса Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила полиция провинции Гаутенг.
По данным полиции террористы убили пять человек, которых они предварительно взяли в заложники.
Речь идет о ситуации с захватом заложников, которая сопровождалась стрельбой
Спустя несколько часов переговоров, полиции все же удалось договорится в террористами - выпустить заложников на волю.
После этого правоохранители изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, затем были арестованы 30 человек, которые были участниками данного инцидента.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выстрелил в глаз бывшему начальнику.
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