В ЮАР, 11 июня, вооруженные люди захватили храм Пресвятой Богородицы и находящихся внутри верующих, пять из которых они расстреляли в пригороде Йоханнесбурга, крупнейшего мегаполиса Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила полиция провинции Гаутенг.

По данным полиции террористы убили пять человек, которых они предварительно взяли в заложники.

Речь идет о ситуации с захватом заложников, которая сопровождалась стрельбой

Спустя несколько часов переговоров, полиции все же удалось договорится в террористами - выпустить заложников на волю.

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После этого правоохранители изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, затем были арестованы 30 человек, которые были участниками данного инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выстрелил в глаз бывшему начальнику.

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