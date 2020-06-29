В Киеве задержали опасного террориста (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе, угрожал ночью взорвать многоэтажный жилой дом. Мужчина обрезал шланг к газовой плите и планировал через некоторое время взорвать дом. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза" в Facebook.
фото: Facebook
По данным полиции и специалистов аварийной газовой службы - об инциденте сообщил отец потенциального террориста, который угрожал взорвать дом.
Как утверждают правоохранители, мужчина, планировавший терракт - эмоционально неуравновешенный.
Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ. Специалисты 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите
После прибытия на место происшествия, работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
Напомним, ранее на Позняках взорвался многоэтажный дом. От взрыва погибли три человека.
Читайте также, 28 июня на Позняках загорелись квартиры в многоэтажном доме.
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