Пользователь ресурса Reddit под ником Mr Griff обнаружил на чердаке своего двухэтажного дома тайное жилище. Он опубликовал фотографии заброшенного здания, пишет segodnya.ua.

В помещениях стены оклеены обоями в цветочек. Есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна.

Читайте также Парень нашел труп во время эфира в TikTok (видео)

Парень показал фотографии фасада дома и интерьера, чтобы другие пользователи могли понять, как спрятанные помещения могли поместиться на его чердаке.

По словам Mr Griff, ранее первый этаж его дома выполнял функцию магазина, а на втором жили владельцы торговой точки. Позже здание превратили в церковь, и тогда строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него.

"Не знаю, что буду делать со спрятанным домом. Но сантехнику и проводку необходимо менять", – написал он.

Ранее сообщалось, что автомойщик нашел в мусорном ведре чек на сотни долларов.