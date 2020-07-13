Парень нашел на своем чердаке потайной дом с ванной и обоями в цветочек [ Редактировать ]
Пользователь ресурса Reddit под ником Mr Griff обнаружил на чердаке своего двухэтажного дома тайное жилище. Он опубликовал фотографии заброшенного здания, пишет segodnya.ua.
В помещениях стены оклеены обоями в цветочек. Есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна.
Парень показал фотографии фасада дома и интерьера, чтобы другие пользователи могли понять, как спрятанные помещения могли поместиться на его чердаке.
По словам Mr Griff, ранее первый этаж его дома выполнял функцию магазина, а на втором жили владельцы торговой точки. Позже здание превратили в церковь, и тогда строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него.
"Не знаю, что буду делать со спрятанным домом. Но сантехнику и проводку необходимо менять", – написал он.
Ранее сообщалось, что автомойщик нашел в мусорном ведре чек на сотни долларов.
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