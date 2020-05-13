Американец больше года жил с пчелами/ Фото: youtube.com

В США мужчина больше года жил со ста тысячами пчел, которые построили огромный улей в его доме. Об этом пишет CNN.

В ноябре 2018 года 26-летний сотрудник CNN Джордж Монтгомери переехал в пригород Атланты (штат Джорджия). Он заметил живущих в доме пчел лишь следующей весной.

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Насекомые скрывались в перекрытиях между первым и вторым этажом и попадали внутрь через щель между дощатой обшивкой стены и кирпичным фундаментом.

"Можно было слышать, как они бились о стену, когда приземлялись, чтобы ползти в улей", - рассказывает мужчина.

Монтгомери больше года терпел их присутствие и решил действовать лишь в конце февраля, когда рой во дворе помешал ему стричь лужайку. Мужчина записался к дезинсектору и два месяца ждал, когда до него дойдет очередь. Специалист приехал к нему со специальным пылесосом для сбора пчел и заполнил живыми насекомыми три мешка, рассчитанных на 30-40 тысяч пчел. Кроме того, он нашел 27 килограммов сот с медом.

Отмечается, что пойманных пчел вывезли на пасеку на севере штата.

Ранее мы писали о том, что мужчина обнаружил сотню летучих мышей на балконе.