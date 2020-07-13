12 июля в Польше состоялся второй тур очередных президентских выборов. Миссия ПАСЕ по оценке выборов наблюдала за демократичностью процесса голосования как в первом, так и во втором турах. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь", член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина.

Во второй тур вышли два кандидата - действующий президент Польши Анджей Дуда и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам подсчёта 99,69% протоколов, во втором туре Анджей Дуда получил поддержку 51,21% избирателей, незначительно опережая Рафаля Тшасковского, который получил 48,79% голосов избирателей.

Комментируя второй тур, Юлия Левочкина отметила крайне высокую для страны явку, которая составила 68,12%, а также хороший уровень организации и проведения выборов, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

"Высокая явка в первом и втором турах свидетельствует о желании граждан Польши быть активными участниками демократических процессов. В свою очередь, высокий уровень организации выборов свидетельствует о желании польских властей такую возможность жителям страны предоставить", - подчеркнула народный депутат.

"Считаю, что опыт организации и проведения выборов в Польше полезен для Украины в контексте грядущих местных выборов в октябре 2020 года. При хорошей информационной кампании относительно соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и правильной организации логистики на избирательных участках проведение выборов, даже общенационального масштаба, вполне возможно", - резюмировала Юлия Левочкина.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше проходил 28 июня 2020 года; по его результатам Анджей Дуда получил 43,5% голосов, Рафал Тшасковский – 30,46%. Юлия Лёвочкина вошла в состав Миссии ПАСЕ в рамках первого и второго туров от Группы социалистов в ПАСЕ и является единственным представителем в Миссии от Украины.