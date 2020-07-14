Втручання у внутрішні справи: Китай ввів санкції проти США [ Редактировать ]
Китай запровадив санкції проти США. Це відповідь на раніше оголошені обмежувальні заходи Вашингтона проти китайських чиновників, які, на думку американців, причетні до утисків уйгурської мусульманської меншини.
Санкції ж Пекіна стосуються однієї американської установи та чотирьох посадовців, зокрема, американських сенаторів Теда Круза та Марко Рубіо. У Пекіні також застерегли Сполучені Штати від подальших втручань у внутрішні справи країни.
Хуа Чуньїн, речниця Міністерства закордонних справ Китаю:
CША втрутилися у внутрішні справи Китаю, порушивши принципи міжнародних відносин. Це погіршило й співпрацю між країнами. Ми засуджуємо такі дії. У відповідь - Китай запроваджує санкції. Сполучені Штати не мають жодного права втручатися в наші справи.
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