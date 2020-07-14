Китай запровадив санкції проти США. Це відповідь на раніше оголошені обмежувальні заходи Вашингтона проти китайських чиновників, які, на думку американців, причетні до утисків уйгурської мусульманської меншини.

Санкції ж Пекіна стосуються однієї американської установи та чотирьох посадовців, зокрема, американських сенаторів Теда Круза та Марко Рубіо. У Пекіні також застерегли Сполучені Штати від подальших втручань у внутрішні справи країни.

Хуа Чуньїн, речниця Міністерства закордонних справ Китаю: