В ОАЭ появился живой коронавирусный тест [ Редактировать ]
Полицейские из Объединенных Арабских Эмиратов начали использовать собак для определения COVID-19.
Об этом пишет Al Arabia.
По информации, животные могут определять зараженных с точностью до 92%.
Исследования показали, что выявление (собаками) случаев COVID-19 происходит с точностью 92%.
Тестирование новейшего способа диагностики проходит на территории нескольких больниц и займет 2 недели.
Читайте также, ВОЗ обнаружила новый путь передачи коронавирусной инфекции. В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацию.
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