Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда назвал украинцев основным источником распространения коронавируса в Польше. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Красновым (Вован).

Они от имени генерального секретаря ООН, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша поздравили Дуду с недавней победой во втором туре президентских выборов.

Польский лидер признался, что коронавирус никак не повлиял на ход предвыборной кампании. Основным источником распространения COVID-19, по мнению Дуды, может являться Украина, поскольку оттуда в Польшу регулярно приезжают трудовые мигранты.

Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины.

Президент Польши также заверил, что в стране не ущемляют ЛГБТ-сообщество.

Ранее сообщалось, что Польша с 3 июля ввела обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.