Анджей Дуда назвал украинцев основными разносчиками коронавируса в Польше (видео) [ Редактировать ]
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда назвал украинцев основным источником распространения коронавируса в Польше. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Красновым (Вован).
Они от имени генерального секретаря ООН, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша поздравили Дуду с недавней победой во втором туре президентских выборов.
Польский лидер признался, что коронавирус никак не повлиял на ход предвыборной кампании. Основным источником распространения COVID-19, по мнению Дуды, может являться Украина, поскольку оттуда в Польшу регулярно приезжают трудовые мигранты.
Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины.
Президент Польши также заверил, что в стране не ущемляют ЛГБТ-сообщество.
Ранее сообщалось, что Польша с 3 июля ввела обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.
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