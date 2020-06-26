В Нацполиции Украины готовятся к введению новой должности досудебного дознавателя.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По информации, в структурах МВД уже проходит обучение будущих дознавателей.

Организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

Отмечается, что основным направлением работы новых сотрудников полиции будет расследование краж, преступлений, связанных с нанесением легких телесных повреждений и мелким мошенничеством, а также расследования незаконного обращения с наркотиками без цели сбыта.

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