Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск космического корабля на Марс, вместе с марсоходом "Perseverance", 30 июля. Об этом сообщает пресс-центр NASA.

"Ближайшая дата для запуска назначена на 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по времени Киева)", - говорится в сообщении.

Сейчас подготовка к запуску космического корабля "Mars 2020" осуществляется вокруг будущей доставки марсохода "Perseverance" на стартовую площадку, добавляется в сообщении.

Ранее мы сообщали, что астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос.

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