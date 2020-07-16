Поліція затримала підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ [ Редактировать ]
Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ в особливо важливих справах Романа Закладного. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Під час обшуків у затриманих виявили речові докази, зокрема, речі, що належать загиблому.
Нагадаю, Роман Закладний опікувався справами про державну зраду, його знайшли мертвим минулої ночі.
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