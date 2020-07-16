У Києві оберуть запобіжний захід "вбивці на мерседесі"

Аварія, у якій загинула майже вся родина - мама, батько, син і дочка, сталася в неділю. В автотрощі вижив - лише 14-річний син - він зараз у лікарні. Антона Желепу затримали і вже вручили підозру.