Росія влаштувала демарш в ОБСЄ [ Редактировать ]
Росія влаштувала демарш в ОБСЄ. На засіданні Форуму безпекового співробітництва обговорювали гібридні воєнні загрози. Щойно Україна навела приклад російської окупації Донбасу та розповіла про вбивство військового медика, делегація Росії покинула зібрання.
Така реакція, за словами українських дипломатів, була прогнозованою, разом з тим - решта делегацій, говорячи про гібридні воєнні методи, наводили саме приклад агресії Кремля проти України.
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