Какие продукты улучшают работу сердца [ Редактировать ]
Хорошая работа сердца невозможна без качественного питания, поскольку мышца должна получать различные полезные вещества.
Чтобы улучшить работу сердца и сосудов, нужно включить в свой рацион определенные продукты, пишет lenta.ua.
Рыба. Является одним из лучших источников полиненасыщенных кислот омега-3, поддерживающих в хорошей форме сосуды и артерии. Достаточно два раза в неделю есть на обед скумбрию, сардины или сельдь, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.
Льняное масло. Сердечно-сосудистые заболевания могут быть следствием низкого содержания омега-3 жирных кислот в жировой ткани организма. Чтобы уберечься от болезней сердца, улучшить его работу, полезно употреблять по чайной ложке масла утром и вечером.
Фасоль. Доступный продукт богат магнием и калием, содержит железо, фолиевую кислоту, флавоноиды – эти вещества улучшают состояние стенок сосудов и артерий.
Яблоки. Обеспечивают кверцетином – флавоноидом, который стимулирует восстановление поврежденных и воспаленных участков артерий. Помимо того, их потребление препятствует формированию холестериновых отложений, ассоциированных с атеросклерозом.
Картофель. Свежий, сваренный в мундире или запеченный, этот простой продукт дает организму калий, поддерживающий сосуды, железо, способствующее нормальному кровотоку, а также вещества, снижающие уровень холестерина в крови.
Бананы. Тоже содержат много калия, помогающего почкам выводить из организма избыток натрия, что способствует нормализации кровяного давления.
Овсянка. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют концентрацию холестерина в крови.
Зеленый чай. Для улучшения работы сердца полезно выпивать 2-3 стакана в день. В состав напитка входит вещество кверцетин, укрепляющее сосуды, предупреждающее возникновение сердечных заболеваний.
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