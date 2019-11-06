Перепись населения страны будет проведена в ноябре-декабре 2020 года. Такое заявление сделали в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает пресс-служба омбудсмена.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года", - сказано в сообщении.

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Вследствие этого в офисе омбудсмена прошла встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики.

На заседании был рассмотрены следующие вопросы:

обоснованность объема сведений о лицах, которые будут собираться на момент пробной переписи населения;

соблюдение баланса между правом гражданина на приватность и вмешательством государства в его частную жизнь;

модернизация форм переписной документации.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается население.