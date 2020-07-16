С четверга, 16 июля, "Укрзализныця " начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.

Полноценная продажа билетов восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года разрешается перевозка пассажиров в пределах 100% вместимости вагона.

Перевозка в пределах 50% остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.

Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда "Укрзализныци" затопило.