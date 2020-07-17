15 июля на 89-м году жизни умер известный советский кинооператор Игорь Черных. О трагедии сообщили его коллеги, передает show-business.znaj.ua.

На официальном сайте Союза кинематографистов России размещен некролог: "Тяжело и горько прощаться с товарищем. Он был очень интеллигентным, добрым и отзывчивым человеком. Играл на гитаре и замечательно пел".

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К его работам входит более 20 картин, среди которых многие стали культовыми. Самыми известными являются: "Бриллиантовая рука" Гайдая, "Битва за Москву", "Большая дорога" Озерова, "Емельян Пугачев" Салтыкова.

Причина смерти не сообщается.

Игорь Черных в 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа и начал работать оператором на киностудии "Мосфильм". Он - заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Ксена: принцесса-воин" умерла за сутки до дня рождения.