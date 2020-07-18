Не встигли відремонтувати, а він уже руйнується. На Рівненщині дав тріщину міст, за реконструкцію якого заплатили 14 мільйонів гривень. Недбалість будівельників уже розслідують правоохоронці. Чи знайдуть винних? І де братимуть гроші на новий ремонт, дізнавалася Сніжана Сидорук.

Вибоїни, з яких стирчить арматура, бетонні брили посеред проїжджої чаcтини та зруйноване дорожнє покриття. У такому стані автомобільний міст на трасі національного значення Городище-Рівне-Старокостянтинів неподалік села Ремчиці. Шлях через річку Горинь веде до білоруського кордону. Щодня ним курсують сотні машин. Водії нарікають - їздити тут небезпечно.

Дуже страшно, можемо так сюда і туда.

Переправа побудована в шістдесятих, останні кілька років "дихала на ладан". Місцеві кажуть - міст міг обвалитися в будь-який час. А це - єдиний шлях, яким можна дістатися із Сарненського в Дубровицький район. Ремонтувати міст взялися понад два роки тому.

Григорій Тітков, житель села Ремчиці:

Менше року, а вже горби по асфальту - получили трещення, вже трєщіна і моста є. Вже ямки тут є.

Шляховиків тут немає вже три місяці. Будівельні вагони стоять порожні при дорозі. Пішоходи йдуть доріжками з металевих пластин, які ходять ходором під ногами. Подекуди немає навіть огорожі. Машини їдуть однією смугою. Водії маневрують поміж бетонними перешкодами та ямами.

Ремонт цього мосту завдовжки лише триста метрів коштував державі майже чотирнадцять мільйонів гривень. Їх уже сплатили підряднику, кажуть у Службі автомобільних доріг. Щоправда, міст в експлуатацію так і не ввели. Для завершення - потрібно ще майже три мільйони гривень.

Роман Руденко, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Ми або будемо змушувати їх виправити, або тоді будемо розробляти механізм, щоб це хтось інший виправив і виставляти претензію на оплату вже за їхній рахунок.

А це вже автомобільний міст у Сарнах. Його теж ремонтувала та сама будівельна компанія зі столиці. Отримала за це вісім мільйонів гривень. На виконані роботи дала гарантію - три роки. Минув лише рік, а міст уже тріщить по швах.

Оці ями обурюють всіх водіїв. Через них аварії. Даже бувають аварії, бо перша затормозить, задня їй в зад дає.

"Подробиці" намагалися зв'язатися зі столичними будівельниками телефоном. Але ті від коментарів відмовилися. Правоохоронці ж запідозрили змову між чиновниками та підрядником задля привласнення бюджетних коштів.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікації ГУНП у Рівненській області:

Сума збитку становить понад три мільйони гривень. Слідчі дії тривають на разі і призначені судові експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру.

Поки триває розслідування - мостами щодня на свій страх і ризик продовжують їздити тисячі авто. Місцеві жителі зневірені. Кажуть навряд чи дочекаються якісного ремонту, поки держава платить за таку "халтуру".