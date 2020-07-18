В Украине в этом году яблочный сезон начался рекордно высокими ценами, за последнюю неделю цены на раннее яблоко в Украине несколько снизились. При этом, по словам производителей, урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - вола весенних заморозков, которые были в Украине. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным проекта, только с конца предыдущей недели оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%.

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На сегодняшний день производители предлагают к продаже данные фрукты по цене 14-22 грн/кг ($0,52-0,81/кг) в зависимости от качества и сорта.

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Как заявляют садоводы, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.

Но при этом, несмотря на отрицательный ценовой тренд в сегменте раннего яблока, цены на данные фрукты на данный момент в среднем все же 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

фото: pixabay

Такую ценовую разницу, операторы рынка объяснит поздним началом сезона в текущем году, а также существенным уменьшением валового сбора раннего яблока в стране.

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