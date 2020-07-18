Цены на яблоки резко "упали": названа причина [ Редактировать ]
В Украине в этом году яблочный сезон начался рекордно высокими ценами, за последнюю неделю цены на раннее яблоко в Украине несколько снизились. При этом, по словам производителей, урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - вола весенних заморозков, которые были в Украине. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Согласно данным проекта, только с конца предыдущей недели оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%.
фото: pixabay
На сегодняшний день производители предлагают к продаже данные фрукты по цене 14-22 грн/кг ($0,52-0,81/кг) в зависимости от качества и сорта.
Как заявляют садоводы, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.
Но при этом, несмотря на отрицательный ценовой тренд в сегменте раннего яблока, цены на данные фрукты на данный момент в среднем все же 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
фото: pixabay
Такую ценовую разницу, операторы рынка объяснит поздним началом сезона в текущем году, а также существенным уменьшением валового сбора раннего яблока в стране.
Напомним, ранее мы писали почему ягоды не подешевеют.
Читайте также, аномальная погода в этом году убила весь урожай фруктов.
Как мы ранее сообщали, как изменится цена на пшеницу.
по теме
Пенсии в Украине: кто лишится выплат
В Украине после проведения пенсионной реформы, часть жителей страны может остаться без выплат
Курс валют на 16 июля
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 июля 2020 года
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
По состоянию на 16 июля, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро - исследование Центра Экономического Восстановления
Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млрд евро
Медикам выделили 7,4 млрд: зарплаты повысят
В среду, 15 июля, на заседании правительство выделило средства из фонда борьбы с коронавирусом на повышение зарплат медицинским и другим работникам